Постройте график функции заданной формулой y=2x а)значение y при x=-3;0;4. б)значение x,при котором y=-8;-5;4.
Алгебра
Постройте график функции заданной формулой y=2x а)значение y при x=-3;0;4. б)значение x,при котором y=-8;-5;4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х=-3 | 0 | 4 у=-6 | 0 | 8 б) х = -4| -2,5 | 2 у =-8 | -5 | 4 расставь точки на дебаты графике и соедини линеей
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