Помогите! Хотя бы объясните как делать?

Алгебра
Помогите! Хотя бы объясните как делать?
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Автор: Гость
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Гость:
А как сюда фото выкладывать?
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