Помогите! Хотя бы объясните как делать?
Алгебра
Помогите! Хотя бы объясните как делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А как сюда фото выкладывать?
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