Вставьте вместо квадратиков такие числа чтобы равенство было верным (7× )×4=7×24 ( × 2) ×16=5×( ×16)в скобках какие цыфры должны быть
Математика
Вставьте вместо квадратиков такие числа чтобы равенство было верным (7× )×4=7×24 ( × 2) ×16=5×( ×16)в скобках какие цыфры должны быть
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