Вставьте вместо квадратиков такие числа чтобы равенство было верным (7× )×4=7×24 ( × 2) ×16=5×( ×16)в скобках какие цыфры должны быть

Математика

Вставьте вместо квадратиков такие числа чтобы равенство было верным (7× )×4=7×24 ( × 2) ×16=5×( ×16)в скобках какие цыфры должны быть

Автор: Гость