Помогите людии добрые срочноооооо.

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Помогите людии добрые срочноооооо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихотворение я бы назвала " Ручеек". Также там сказано составить предложение с одним глаголом:Бегу, бегу в цветы нырнуть , из ручейка воды хлебнуть.  Также нам надо найти глаголы и подобрать проверочные слова: струится-струя; бежишь-бег; спешить - спешка; отвечает-ответ; бегу-бег. Все эти глаголы подчеркивает двумя линиями.
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