Помогите людии добрые срочноооооо.

Гость: Гость:

Стихотворение я бы назвала " Ручеек". Также там сказано составить предложение с одним глаголом:Бегу, бегу в цветы нырнуть , из ручейка воды хлебнуть. Также нам надо найти глаголы и подобрать проверочные слова: струится-струя; бежишь-бег; спешить - спешка; отвечает-ответ; бегу-бег. Все эти глаголы подчеркивает двумя линиями.