Помогите математиках не понятная задача

Гость: Гость:

5*4=20 кв.м площадь комнаты 20:4=5 кв.м покрыли лаком 20-5=15 кв.м осталось покрыть Задача 2 1/3 часть покрасили значит осталось 2/3 2/3>1/3 в два раза 2*2=4 часа уйдет на покраску оставшейся части комнаты