ПОМОГИТЕ. Мне надо сделать 15 номер (на фото) и 16 номер. Если что авторы учебника Биболетова, Добрынина и Трубанева. Если можно, то сразу 2 номера сделать.

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ПОМОГИТЕ. Мне надо сделать 15 номер (на фото) и 16 номер. Если что авторы учебника Биболетова, Добрынина и Трубанева. Если можно, то сразу 2 номера сделать.

Автор: Гость