ПОМОГИТЕ. Мне надо сделать 15 номер (на фото) и 16 номер. Если что авторы учебника Биболетова, Добрынина и Трубанева. Если можно, то сразу 2 номера сделать.

Английский язык
ПОМОГИТЕ. Мне надо сделать 15 номер (на фото) и 16 номер. Если что авторы учебника Биболетова, Добрынина и Трубанева. Если можно, то сразу 2 номера сделать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 упражнение. 1)goes,plays 2) are she playing 3) are you doing 4) am writing 5) are you crying
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