Решите пример: 9.1:7+2+6/5

Алгебра
Решите пример: 9.1:7+2+6/5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9.1 / 7 = 1.3 6/5 = 12/10 = 1.2 1.3 + 2 + 1.2 = 4.5
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