Скажите что такое ледоход
Русский язык
Скажите что такое ледоход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение льда по течению (во время таяния или в начале замерзания рек).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С трёх лугов собрали 19,7 т сена. С первого и второго лугов собрали сена поровну, а с ??ретьего собрали на 1,1 т больше, чем с каждого из первых дв...
Английский язык
Прочитай отвкты мисс чэттер . Догадайся,какие вопросы ей задавали,О ком ее расспрашивали догоадайся и гарисуй портере
Математика
AB=20√3 AC=20 BC=20см УголА и уголВ=30градусов УголС=120градусов Нужно найти только площадь "S". А формулы нигде нету. В инете их много. ...