Для нитрализации 200 грамм 9 процентной уксусной кислоты потребуется гидрооксидно?? кислоты потребуется гидроксида натрия массой. а)6,9 г. б)9,0 г. в)12,0 г. г)15,0 г.
Химия
Для нитрализации 200 грамм 9 процентной уксусной кислоты потребуется гидрооксидно?? кислоты потребуется гидроксида натрия массой. а)6,9 г. б)9,0 г. в)12,0 г. г)15,0 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дня нейтрализации уксусной кислоты гидроксидом Na потребуется 12г. гидроксида. Ответ: В
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