Для нитрализации 200 грамм 9 процентной уксусной кислоты потребуется гидрооксидно?? кислоты потребуется гидроксида натрия массой. а)6,9 г. б)9,0 г. в)12,0 г. г)15,0 г.

Химия

Для нитрализации 200 грамм 9 процентной уксусной кислоты потребуется гидрооксидно?? кислоты потребуется гидроксида натрия массой. а)6,9 г. б)9,0 г. в)12,0 г. г)15,0 г.

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