SoS help даю 50 баллов!!!! Стояли последние дни июня месяца самое жаркое время в Тычках где здесь приложение? СРОЧНО ПОМОГИТЕ!
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SoS help даю 50 баллов!!!! Стояли последние дни июня месяца самое жаркое время в Тычках где здесь приложение? СРОЧНО ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стояли последнии дни июня месяца. Самое жаркое время в Тычках.
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