SoS help даю 50 баллов!!!! Стояли последние дни июня месяца самое жаркое время в Тычках где здесь приложение? СРОЧНО ПОМОГИТЕ!

Русский язык

SoS help даю 50 баллов!!!! Стояли последние дни июня месяца самое жаркое время в Тычках где здесь приложение? СРОЧНО ПОМОГИТЕ!

Автор: Гость