Сможете ли вы найти ошибки? (От 1 до 2 баллов за каждую найденную ошибку, но не более 8 баллов). Найдите в этом рассказе все географические ошибки. «Однажды ранним утром Олег решил пойти на рыбалку. Он проснулся затемно, взял у...

География

Сможете ли вы найти ошибки? (От 1 до 2 баллов за каждую найденную ошибку, но не более 8 баллов). Найдите в этом рассказе все географические ошибки. «Однажды ранним утром Олег решил пойти на рыбалку. Он проснулся затемно, взял удочки и побежал по тропинке к морю. Свежий ночной бриз дул ему в лицо, но Олег не боялся ветра. Он залез на мокрую от утренней росы скалу и стал раскладывать нехитрые рыбацкие принадлежности. Море мирно плескалось у его ног, а низко над головой медленно плыли тяжелые серые кучевые облака. - Наверное будет дождь, - подумал Олег, и в ту же секунду первые тяжелые капли воды упали ему на голову. Олег достал заранее припасенный кусок полиэтиленовой пленки и укрылся им. В это время из-за горизонта показались первые лучи Солнца. Яркий огненный шар медленно полз по небу вверх, освещая серую морскую воду и поросшие мхом скалы. Ветер постепенно усиливался. Бриз явно перерастал в муссон. - Да, неудачный сегодня день! – громко сказал Олег. Ень- ень-ень – повторило за ним эхо. Стало ясно, что рыбалки сегодня не получится. Олег нехотя собрал вещи и под мелким моросящим дождиком печально побрел домой».

Автор: Гость