Перевод на английский статью легко было переводить, не так ли? он будет работать т??м в течении длительного времени он сделал это задание к 6 часам? я была приглашена вчера на вечер эту книгу опубликуют в 2016 году

Английский язык
Перевод на английский статью легко было переводить, не так ли? он будет работать т??м в течении длительного времени он сделал это задание к 6 часам? я была приглашена вчера на вечер эту книгу опубликуют в 2016 году
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The article was easy to translate, wasn't it? He will work there for a long time. Had he done that job by 6 o'clock? Yesterday I was invited to a party. This book will be published in 2016.
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