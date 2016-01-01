Перевод на английский статью легко было переводить, не так ли? он будет работать т??м в течении длительного времени он сделал это задание к 6 часам? я была приглашена вчера на вечер эту книгу опубликуют в 2016 году
Английский язык
Перевод на английский статью легко было переводить, не так ли? он будет работать т??м в течении длительного времени он сделал это задание к 6 часам? я была приглашена вчера на вечер эту книгу опубликуют в 2016 году
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The article was easy to translate, wasn't it? He will work there for a long time. Had he done that job by 6 o'clock? Yesterday I was invited to a party. This book will be published in 2016.
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