Решите уровнение 369:3+×=50
Математика
Решите уровнение 369:3+×=50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
369:3+x=50 123+x=50 x=50-123 x=-73 Ответ: -73 :-)
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