Каким было детство у Васи и у детей подземелья, и почему оно у них было разным? Из р??ссказа Короленко "В дурном обществе" Заранее спасибо!

Литература
Каким было детство у Васи и у детей подземелья, и почему оно у них было разным? Из р??ссказа Короленко "В дурном обществе" Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У васи семья была богатая он мог позволить всё что угодно но у него не было счастливого детства когда в то время у детей из подземелья не было не чего но у них было настоящее детство 
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