Определить части речи предложения В лесу весело поет пернатая стайка

Русский язык
Определить части речи предложения В лесу весело поет пернатая стайка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все легко: В-предлог лесу-существительное весело-наречие поет-глагол пернатая-прилагательное стайка-существительное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика 2 класс: условие задачи: Измерь длину отрезка в сантиметрах. Какова дли??а пятой части? отрезок равен 10см. Измерь длину отрезка в дец...
Ответить
Окружающий мир
Повідомлення про вид тварин занесених до червоної книги україни
Ответить
Русский язык
Дятел, лопата, кот, вагон. Что лишнее?
Ответить
Физика
Груз массой 50 кг поднимет, прикладывая силу в 250.Какой при этом используется блок?
Ответить
Химия
ПОМОГИТЕ ПРОШУ!!ОЦЕНКА ЗАВИСИТ!50 баллов!!!Напишите уравнение разложения нитрата к??льция и карбоната цинка
Ответить