Определить части речи предложения В лесу весело поет пернатая стайка
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Определить части речи предложения В лесу весело поет пернатая стайка
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Все легко: В-предлог лесу-существительное весело-наречие поет-глагол пернатая-прилагательное стайка-существительное
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