Помогите придумать задачу по химии про кристаллогидраты! Сложную не надо! За ране?? спасибо :з
Химия
Помогите придумать задачу по химии про кристаллогидраты! Сложную не надо! За ране?? спасибо :з
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько медного купорос необходимо добавить к 200 граммам 5-процентного раствора сульфата меди, чтобы приготовить 9-процентный раствор этой соли? Раствор медного купороса.
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