Помогите придумать задачу по химии про кристаллогидраты! Сложную не надо! За ране?? спасибо :з

Химия
Помогите придумать задачу по химии про кристаллогидраты! Сложную не надо! За ране?? спасибо :з
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько медного купорос  необходимо добавить к 200 граммам 5-процентного раствора сульфата меди, чтобы приготовить 9-процентный раствор этой соли? Раствор медного купороса.
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