По карте определите, в пределах каких природных зон расположены Уральские горы. К??кие зоны расположены на Полярном, Приполярном и Северном Урале, какие на Среднем и Южном Урале?

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Урал (Уральские горы) по высотам, по климатическим условиям, геологическому развитию принято делить на несколько частей: -Полярный Урал; -Приполярный Урал; -Северный Урал; -Средний Урал; -Южный Урал. Так вот, Полярный Урал находится в зоне горных пустынь и тундр. Для Приполярного Урала характерна в своем преимуществе таежная зона (зона хвойных лесов горной тайги), а также лесо-луговая зона, имеют место горные тундры и горные пустыни. Северный Урал также находится преимущественно в таежной зоне (хвойные леса+ луга; горная тундра также имеет место). Что касается Среднего Урала, то там, темно – хвойная тайга на юге сменяют смешанные леса, а на юго – западе – массивные липы. Южный же Урал представлен в своем преимуществе горными лесостепями и горными лиственными лесами, а также хвойными лесами, лугами и немного горными тундрами.