Дополни вторую часть так,чтобы не нарушить смысл текста. Есть лесная примета:как Медведь перевернется на другой бок,так солнце повернется на лето. Заждались весны птицы и звери. Пошли косолапого сами будить.....
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Дополни вторую часть так,чтобы не нарушить смысл текста. Есть лесная примета:как Медведь перевернется на другой бок,так солнце повернется на лето. Заждались весны птицы и звери. Пошли косолапого сами будить.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будили -будили никак,решили перевернуть,никак ,малеькие звери не смогли перевернуть огромного мишку.
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