7целых 1/20, 6целых 1/4, 11/50, 4целых 1/2 переведите пожалуйста в десятичную дробь
Математика
7целых 1/20, 6целых 1/4, 11/50, 4целых 1/2 переведите пожалуйста в десятичную дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)141\20 2)25\4 3)ничево не миняетса 4)9\2
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