Спільнокореневі слова до слова "стиль"
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Спільнокореневі слова до слова "стиль"
Ответ(ы) на вопрос:
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Стиль-стильний,стилiзований
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