Срочно Краткий перезказ Гостинец Лернид Андреев
Литература
Срочно Краткий перезказ Гостинец Лернид Андреев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«– Так ты приходи! – в третий раз попросил Сениста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил:– Приду, приду, ты не бойся. Еще бы не прийти, конечно прийду.И снова они замолчали. Сениста лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку; ему хотелось чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как это сделать без обиды для мальчика, шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда…»
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