Город чудный город древний Ты вместил в свои концы И посады и деревни И палаты и дворцы расставить знаки препинания, пожалуйста

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Город чудный город древний Ты вместил в свои концы И посады и деревни И палаты и дворцы расставить знаки препинания, пожалуйста

Автор: Гость