Город чудный город древний Ты вместил в свои концы И посады и деревни И палаты и дворцы расставить знаки препинания, пожалуйста
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Город чудный город древний Ты вместил в свои концы И посады и деревни И палаты и дворцы расставить знаки препинания, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город чудный, город древний. Ты вместил в сои конц и посады, и деревни, и палаты, и дворцы.
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