Приведите подобные слагаемые: (-4-11+35-28)

Математика
Приведите подобные слагаемые: (-4-11+35-28)
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