Проверь все ли равенства ровны 9*3+45:9=72
Математика
Проверь все ли равенства ровны 9*3+45:9=72
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 45:9=5 2. 9*3=27 3. 27+5=32
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