Ответы на задачу Было 8 помидоров салат порезали помидоров больше чем их осталось Сколько помидоров порезали салат с на этот вопрос можно дать разные ответы

Математика

Ответы на задачу Было 8 помидоров салат порезали помидоров больше чем их осталось Сколько помидоров порезали салат с на этот вопрос можно дать разные ответы

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