Ответы на задачу Было 8 помидоров салат порезали помидоров больше чем их осталось Сколько помидоров порезали салат с на этот вопрос можно дать разные ответы

Математика
Ответы на задачу Было 8 помидоров салат порезали помидоров больше чем их осталось Сколько помидоров порезали салат с на этот вопрос можно дать разные ответы
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Гость:
5 порезали, 3 осталось. 6 порезали, 2 осталось. 7 порезали, 1 остался.
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