3a в квадрате+a Решите уравнение
Алгебра
3a в квадрате+a Решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3a^2 + a = 0 a( 3a + 1) = 0 a = 0 3a + 1 = 0 3a = - 1 a = - 1/3
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