Как влияют океаны у берегов Северной Америки на природные условия данного матери??а
География
Как влияют океаны у берегов Северной Америки на природные условия данного матери??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северную Америку омывают 3 океана: Атлантический Тихий Северный Ледовитый.
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