Прочитай отвкты мисс чэттер . Догадайся,какие вопросы ей задавали,О ком ее расспрашивали догоадайся и гарисуй портере
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Прочитай отвкты мисс чэттер . Догадайся,какие вопросы ей задавали,О ком ее расспрашивали догоадайся и гарисуй портере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот о этом геноме его зовут Tiny
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