AB=20√3 AC=20 BC=20см УголА и уголВ=30градусов УголС=120градусов Нужно найти только площадь "S". А формулы нигде нету. В инете их много. Все разные, не знаю какую использовать

Математика

AB=20√3 AC=20 BC=20см УголА и уголВ=30градусов УголС=120градусов Нужно найти только площадь "S". А формулы нигде нету. В инете их много. Все разные, не знаю какую использовать

Автор: Гость