AB=20√3 AC=20 BC=20см УголА и уголВ=30градусов УголС=120градусов Нужно найти только площадь "S". А формулы нигде нету. В инете их много. Все разные, не знаю какую использовать
Математика
AB=20√3 AC=20 BC=20см УголА и уголВ=30градусов УголС=120градусов Нужно найти только площадь "S". А формулы нигде нету. В инете их много. Все разные, не знаю какую использовать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном случае равнобедренный треугольник с неизвестным основанием. Формула S= 1/2* а² *sinb S=1/2*20*20*sin120=200*√3/2=100√3≈173,2 см² 2 способ, когда основание известно (АВ=20√3). S=1/2absinа=1/2*20*20√3*sin30=200√3*1/2=100√3≈173,2 см²
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