Долговое рабство в Риме было отменено 1) одновременно с Афинами 2) раньше, чем в Афинах 3) позже, чем в Афинах
История
Долговое рабство в Риме было отменено 1) одновременно с Афинами 2) раньше, чем в Афинах 3) позже, чем в Афинах
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Гость:
Раньше,чем в Афинах на 37 лет
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