Семья за две недели израсходовала 7 пачек сахара по 400г.сколько сахара расходует э??о семья за день ? сколько человек в этой семье, если на каждого члена

Математика

Семья за две недели израсходовала 7 пачек сахара по 400г.сколько сахара расходует э??о семья за день ? сколько человек в этой семье, если на каждого члена

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