Семья за две недели израсходовала 7 пачек сахара по 400г.сколько сахара расходует э??о семья за день ? сколько человек в этой семье, если на каждого члена
Математика
Семья за две недели израсходовала 7 пачек сахара по 400г.сколько сахара расходует э??о семья за день ? сколько человек в этой семье, если на каждого члена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)400*7=2800г 2)2800:14=200г ответ:в день расходуют 200г сахара
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