СРОЧНО!Большая часть человечества отдает предпочтение рыночному способу хозяйствования.Попробуй найти аргументы в пользу этого выбора.

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Намного выгоднее производить один вид товара, всё время усовершенствуя его, чем производить множество видов товара, но не очень высокого качества. А при раночной экономике это вполне реально, обменивая свой товар на деньги или на товар. Во время рыночной экономики ты можешь заработать больше, чем допустим при командной, т. к. в ней всё планируется. К примеру в СССР - была командная экономика, а в Японии рыночная. И если сравнивать экономики этих стран, то понятно какая экономика лучше.