Помогите мне надо составить текст описания ответив на вопросы.1.На какие части колтов нанесена эмаль? 2.Одинаково ли хорошо она сохранилась на обоих колтах? 3.Какого цвета эмаль и что на ней изображено?
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Помогите мне надо составить текст описания ответив на вопросы.1.На какие части колтов нанесена эмаль? 2.Одинаково ли хорошо она сохранилась на обоих колтах? 3.Какого цвета эмаль и что на ней изображено?
Ответ(ы):
Гость:
Очень хорошо потому что мы это сейчас изучаем
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