Помогите мне оч надо 3x−7+2(3−x)=−x+8.
Алгебра
Помогите мне оч надо 3x−7+2(3−x)=−x+8.
Ответ(ы):
Гость:
3x−7+2(3−x)=−x+8 3x-7+6-2x=-x+8 x-1=-x+8 2x=9 x=4,5
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