Придумать рассказ "Один день каникул" и употрбить в нем 5 причастных оборотов и 5 деепричастных обортов .Пажайлуйста!!!!

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Придумать рассказ "Один день каникул" и употрбить в нем 5 причастных оборотов и 5 деепричастных обортов .Пажайлуйста!!!!
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