Помогите мне пожайлусто мне надо 10 предложений о неоходимости учёбы
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Помогите мне пожайлусто мне надо 10 предложений о неоходимости учёбы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа это здорово ! Зачем нам школа !? Скажу я ! А вот за тем , что там друзья , и знания ! А как бы мы читали ? И на работу ходили ! Мы б не работали !? И без денег жили . Знания нам нужны ! Как мы будем зарплату считать ?! Только в школе мы научимся ! И писать , и решать . нас в школе учит манерам !
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