Помогите мне пожалуйста! Надо найти приборы которые работают на Атмосферном давл??нии
Физика
Помогите мне пожалуйста! Надо найти приборы которые работают на Атмосферном давл??нии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один точно знаю -манометр
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