Помогите мне. с этим 4х*15у+6х(2-у)-11х
Математика
Помогите мне. с этим 4х*15у+6х(2-у)-11х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х*15у+6х(2-у)-11х=60xy+12x-6xy-11x=54ху+х
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