Вычислить общее сопротивление
Физика
Вычислить общее сопротивление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rabc=po*(a+b)/SRadc=RabcRabcd=po*(a+b)/(2*S) AC=√(a²+b²)Ro=Rabcd*Rac/(Rabcd+Rac)Ro=po*(a+b)*√(a²+b²)/(S*(a+b+2*√(a²+b²))======================
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