Вычислить общее сопротивление

Физика
Вычислить общее сопротивление
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rabc=po*(a+b)/SRadc=RabcRabcd=po*(a+b)/(2*S)    AC=√(a²+b²)Ro=Rabcd*Rac/(Rabcd+Rac)Ro=po*(a+b)*√(a²+b²)/(S*(a+b+2*√(a²+b²))======================

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