З нерухомої рушниці зроблено постріл кулею масою 50 г,з якою швидкістю рухається п??сля пострілу рушниця,якщо її маса становить 5 кг,а швидкість кулі 500 метрів за секунду

Физика

З нерухомої рушниці зроблено постріл кулею масою 50 г,з якою швидкістю рухається п??сля пострілу рушниця,якщо її маса становить 5 кг,а швидкість кулі 500 метрів за секунду

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