ПОМОГИТЕ!!!!! На нефтебазу прибыли три состава цистерн с нефтью.В первом составе б??ло 360 т нефти, во втором-432т, а в третьем-792 т. Сколько цистерн с нефтью было в каждом составе, если в каждой цистерне одинаковое число тон...

Математика

ПОМОГИТЕ!!!!! На нефтебазу прибыли три состава цистерн с нефтью.В первом составе б??ло 360 т нефти, во втором-432т, а в третьем-792 т. Сколько цистерн с нефтью было в каждом составе, если в каждой цистерне одинаковое число тонн нефти и это число больше 50?

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