ПОМОГИТЕ!!!!! На нефтебазу прибыли три состава цистерн с нефтью.В первом составе б??ло 360 т нефти, во втором-432т, а в третьем-792 т. Сколько цистерн с нефтью было в каждом составе, если в каждой цистерне одинаковое число тон...

Математика
ПОМОГИТЕ!!!!! На нефтебазу прибыли три состава цистерн с нефтью.В первом составе б??ло 360 т нефти, во втором-432т, а в третьем-792 т. Сколько цистерн с нефтью было в каждом составе, если в каждой цистерне одинаковое число тонн нефти и это число больше 50?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В каждой цистерне получается  72 тонны  В первом составе 5 цистерн Во втором составе 6 цистерн В третьем составе 11 цистерн.
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