Помогите начертить таблицу к задаче. теплоход проходит за 4 ч такое же расстояние ??ак и моторная лодка за 9 ч . узнай скорость моторной лодки если известно что скорость теплохода 36 км/ч
Математика
Помогите начертить таблицу к задаче. теплоход проходит за 4 ч такое же расстояние ??ак и моторная лодка за 9 ч . узнай скорость моторной лодки если известно что скорость теплохода 36 км/ч
Ответ(ы):
Гость:
1) 36 : 4 = 9 км в час Вот 2 действие я не знаю
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