Помогите начертить таблицу к задаче. теплоход проходит за 4 ч такое же расстояние ??ак и моторная лодка за 9 ч . узнай скорость моторной лодки если известно что скорость теплохода 36 км/ч

Математика

Помогите начертить таблицу к задаче. теплоход проходит за 4 ч такое же расстояние ??ак и моторная лодка за 9 ч . узнай скорость моторной лодки если известно что скорость теплохода 36 км/ч

Автор: Гость