Выдзялице канчатак дзицячая гульнЯ,геаграфичная карта,новая парта,цикавае апаяд??нне
Беларуская мова
Выдзялице канчатак дзицячая гульнЯ,геаграфичная карта,новая парта,цикавае апаяд??нне
Ответ(ы):
Гость:
Дзіцячая гульня (канч. "ая" і "я") Геаграфічная карта (канч. "ая" і "а") Новая парта (канч. "ая" і "а") Цікавае апавяданне (канч. "ае" і "е")
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Водород вступает в реакцию с : 1) раствором нитрата меди 2) оксидом железа ( II ) 3) азотом 4 ) раствором гидроксида натрия 5 ) кислородом
Английский язык
Как можно ответить на вопрос :Have you got many friends? 1. No,not many 2. No,not mush 3.No,a lot Выберите пра??ильную форму глагола :My sister...
Математика
Українська мова