Помогите найти корни уравнения. 2x^3+8x=x^2+4 Заранее спасибо
Алгебра
Помогите найти корни уравнения. 2x^3+8x=x^2+4 Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x³+8x=x²+4. 2x(x ²+4) = x²+4. 2x(x²+4) - (x²+4) = 0. (2x-1)(x²+4) = 0. Произведение равно нулю, если один или все множители равны нулю. 1) 2х - 1 = 0 х₁ =1/2. 2) х² + 4 = 0, х² = -4 не имеет решения. Ответ: х = 1/2.
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