Помогите найти прилагательные как члены предложения и разобрать вот так Старшей(??тарший,качественное,полная форма,женский род ,единственное число,Родительный падеж) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 1 )Глаза старшей дочери были необыкно...
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Помогите найти прилагательные как члены предложения и разобрать вот так Старшей(??тарший,качественное,полная форма,женский род ,единственное число,Родительный падеж) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 1 )Глаза старшей дочери были необыкновенно хороши:тёмные,словно бархатные,с какой-то нежной поволокой,должно быть,материны , так как у отца были стветлые.2)Это было неприятно видеть,но ещё неприятнее видеть была тишина в доме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Темные - нач . форма - темный, качест , полная форма , мн . число , им . падеж . Бархатные - нач . форма - бархатный , качест, пол. форма , мн . число , им . падеж. Нежной - нач . форма - нежный , качест , пол . форма , ед. число , тв . падеж Светлые - нач . форма - светлый ,качест , пол . форма , мн. число , род . падеж . Неприятнее - нач. форма - неприятный , качест , пол . форма , ед . число , им . падеж.
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