Помогите найти прилагательные как члены предложения и разобрать вот так Старшей(??тарший,качественное,полная форма,женский род ,единственное число,Родительный падеж) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 1 )Глаза старшей дочери были необыкно...

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Помогите найти прилагательные как члены предложения и разобрать вот так Старшей(??тарший,качественное,полная форма,женский род ,единственное число,Родительный падеж) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 1 )Глаза старшей дочери были необыкновенно хороши:тёмные,словно бархатные,с какой-то нежной поволокой,должно быть,материны , так как у отца были стветлые.2)Это было неприятно видеть,но ещё неприятнее видеть была тишина в доме.

Автор: Гость