Вспомни что такое ритм и рифма дай определение своими словами
Литература
Вспомни что такое ритм и рифма дай определение своими словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ритм-это скорость и темп с которыми ты читаешь стих Рифма- это то слово (словосочетание) которое в окончании (иногда в корне) с другим словом похоже
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