Помогите поставить ударение ( чистая вода ,чистый воздух,чистое небо,чистые руки ,??удесная природа,чудесный край ,чудесное озеро,чудесные горы,прекрасная погода,прекрасный климат ,прекрасные цветы,свежая капуста ,свежый ветер,...

Гость: Гость:

Я буду вставлять в скобки букву где ударение. Чистая вод(а), чистый в(о)здух, чистое н(е)бо, читсые р(у)ки, чудесная прир(о)да, чудесный кр(а)й, чудесное (о)зеро, чудесные г(о)ры, прекрасная пог(о)да, прекрасный кл(и)мат, прекрасные цвет(ы), свежая кап(у)ста, свежий в(е)тер, свежие (о)вощи, синяя вод(а), синий цвет(о)к, синее м(о)ре.