Составьте в паре с одноклассником диалог коренного горожанина и крестьянина,желающего перебраться в город,о преимуществах и трудностях жизни в городе.
История
Составьте в паре с одноклассником диалог коренного горожанина и крестьянина,желающего перебраться в город,о преимуществах и трудностях жизни в городе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коренной горожанин (далее КГ); крестьянин (далее К).К-Подскажи мне ты ведь гоже понимаешь какого это жить в граде славном?КГ-Отвечу я тебе чернь так что слушай.-В городе жить хорошо ежели ты подати платить будешь исправно и быстро приживешься у нас.К-А где для начала устроится мне, ведь налоги платить надо чем-то?КГ-А где-где ?Вон устроится ко мне наемным рабочим,будешь по дому помогать и крышу над головой получишь.
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