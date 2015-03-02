Найдите значение выражения б) (4/5+1/6)*(23 2/3-15 5/9)*45/58-1/2,помогите пожалуйста....мне очень надо....

Математика
Найдите значение выражения б) (4/5+1/6)*(23 2/3-15 5/9)*45/58-1/2,помогите пожалуйста....мне очень надо....
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