Найдите значение выражения (х-5)во второй степени-х(10+х) при х=-120
Алгебра
Найдите значение выражения (х-5)во второй степени-х(10+х) при х=-120
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х² - 10х +25 - 10х - х² = -10х + 25 - 10х = 25 - 20х если х = -120, то 25 - 20 * (-120) = 25 + 2400 = 2425
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